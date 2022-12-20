«Я вас не знаю и знать не хочу». Юлия Ступак оставила эмоциональное послание в соцсетях

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) выпустила в социальных сетях обращение к хейтерам.

«Дааа, не привыкли у нас люди своей жизнью заниматься. Если не бегаешь, значит – завязала и сдулась. Смешно, правда. Тем, кто пишет чушь во всех социальных сетях про меня – удачи и всего наилучшего. Я вас не знаю и знать не хочу», — написала Ступак в своих социальных сетях.

27-летняя Ступак готовилась к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023.