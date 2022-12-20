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Чемпионка 2019 года Ингвильд Флугстад Эстберг пропустит «Тур де Ски»

Чемпионка 2019 года Ингвильд Флугстад Эстберг пропустит «Тур де Ски»
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Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг пропустит престижную лыжную многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 31 декабря по 8 января. Эстберг выигрывала данный турнир в 2019 году.

Ингвильд решила пропустить соревнования, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира – 2023, который пройдёт в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта.

Также, по информации норвежского издания TV2, руководство сборной не хочет подвергать Эстберг тяжёлым нагрузкам из-за проблем со здоровьем, которые преследовали Ингвильд последние несколько лет.

Помимо медалей с чемпионатов мира и Олимпиад, Эстберг имеет в своём активе победу в общем зачёте Кубка мира – 2018/2019.

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