ОКР признал Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов признан лучшим спортсменом Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) по версии Олимпийского комитета России, двукратный победитель Игр, пловец Евгений Рылов – лучшим атлетом Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.

26-летний Рылов в Токио выиграл заплывы на 100 и 200 метров на спине, а также серебро в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

И Большунов, и Рылов в данный момент не могут выступать на международных стартах из-за бана со стороны федераций своего вида спорта.