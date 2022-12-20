Терентьев: Клебо — Роналду в лыжных гонках, а Большунов — Месси. Саша более универсальный

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, российский лыжник Александр Терентьев ответил, кого бы мог назвать «Лионелем Месси в лыжных гонках».

«Большунова, кого ещё (смеётся). Клебо? Клебо — Роналду, а Большунов — Месси. Саша более универсальный», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте, где выступал именно с Терентьевым. Большунов показал лучший результат среди российских олимпийцев, но не среди всех участников Олимпиады. Самым титулованным стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, завоевавший четыре золотые медали.