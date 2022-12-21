Елена Вяльбе считает справедливой победу Бородавко в номинации «Лучший тренер ОИ-2022»
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко в премии Олимпийского комитета России (ОКР) в номинации «Лучший тренер зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине».
«Очень приятно, когда тебя признают лучшим. Если мы стали лучшей федерацией, то это ответ на все вопросы. При всем уважении к фигурному катанию согласитесь, что у нас на Олимпиаде было больше золотых медалей и спортсмены Юрия Бородавко завоевали больше наград, чем фигуристы Этери Тутберидзе. Мне кажется, здесь всё абсолютно справедливо. Юрий Викторович — большой молодец, и вообще я считаю, что это общая награда всей команды», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
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