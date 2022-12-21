Сергей Устюгов: на этапах Кубка России не выкладывался на 100%, как раньше на Кубке мира

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов признался, что на этапах Кубка России он не выкладывался на 100%.
«На данном этапе пока рано говорить, потому что я целенаправленно готовлюсь к чемпионату России. Делать выводы будем позднее. Да, в Чусовом и Кирово‑Чепецке удалось попасть в призы. Рад, но я не делал больших объёмов. Ребята бежали два этапа Кубка России, была небольшая загрузка, возможно, поэтому мне так фартануло.
Более длинные дистанции мне давались тяжелее. Когда бежал на пятнашке коньком и классикой, не выкладывался на 100%, как раньше, как это было на Кубке мира. Стоял какой‑то ограничитель, которого придерживался. Но при этом даже так я показал достойный результат
Когда должен прийти пик формы? Я ещё не начинал делать такую серьёзную подготовку, не катал объёмы. Начну с 1 января. Посмотрим, как это все пойдёт. Маркус (Крамер) сказал, что он поможет в этом вопросе, напишет план. Где‑то месяц я тренируюсь без плана. Что мешает? Переезды, много времени уделяю семье», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».
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