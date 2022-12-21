Стал известен состав сборной Финляндии на «Тур де Ски». Нисканен в заявке

Федерация лыжных видов спорта Финляндии огласила состав команды на престижную лыжную многодневку «Тур де Ски». Она пройдёт с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.



Отметим, что в составе финнов фигурирует трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен, который сдал положительный тест на коронавирус перед стартом Кубка мира и до сих пор не принял участия ни в одной гонке.

Мужчины

Ийво Нисканен

Вилле Ахонен

Пертту Хювяринен

Лаури Лепистё

Арси Руусканен

Маркус Вуорела

Женщины

Анни Алакоски

Ясми Йоэнсуу

Анне Кюллёнен

Ясмин Кяхара

Катри Люлюнперя

Кертту Нисканен

Криста Пярмякоски

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).