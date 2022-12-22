Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Триколор» покажет Кубок России по лыжам

«Триколор» покажет Кубок России по лыжам
Комментарии

Компания «Триколор» покажет этап Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске, который пройдёт с 25 по 28 декабря.

У «Триколора» есть несколько спортивных каналов собственного вещания, поэтому с размещением трансляций проблем не возникнет. Вероятно, они будут поставлены на канал «Спортивный».

Напомним, этап в Красногорске станет пятым по счёту в нынешнем сезоне. Спортсмены проведут три гонки: 25 декабря – спринт, классический стиль. 27 декабря – спринт, свободный стиль. 28 декабря – раздельный старт, классический стиль.

Напомним, первый и второй этапы проходили в Вершине Тёи, третья часть турнира — в Чусовом, а завершившийся вчера четвёртый этап — в Кирово-Чепецке.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022