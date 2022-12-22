«Триколор» покажет Кубок России по лыжам

Компания «Триколор» покажет этап Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске, который пройдёт с 25 по 28 декабря.

У «Триколора» есть несколько спортивных каналов собственного вещания, поэтому с размещением трансляций проблем не возникнет. Вероятно, они будут поставлены на канал «Спортивный».

Напомним, этап в Красногорске станет пятым по счёту в нынешнем сезоне. Спортсмены проведут три гонки: 25 декабря – спринт, классический стиль. 27 декабря – спринт, свободный стиль. 28 декабря – раздельный старт, классический стиль.

Напомним, первый и второй этапы проходили в Вершине Тёи, третья часть турнира — в Чусовом, а завершившийся вчера четвёртый этап — в Кирово-Чепецке.