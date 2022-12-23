Дальквист поделилась красивым рождественским фото

Двукратная чемпионка мира в командном спринте шведская лыжница Майя Дальквист опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

На фото спортсменка стоит в обнимку с Дедом Морозом на фоне рождественской локации.

«С Рождеством от меня и Деда Мороза», — написала Дальквист.

Фото: Личный архив Майи Дальквист

Свою первую победу на этапах Кубка мира Дальквист одержала 14 января 2018 года, победив вместе с Идой Ингемарсдоттер в Дрездене в командном спринте свободным стилем. За день до этого она заняла второе место в личном коньковом спринте. Свою первую личную победу Дальквист одержала 6 февраля 2021 в шведском Ульрисехамне.

На данный момент Майя Дальквист занимает девятое место в сезоне-2022/2023 Кубка мира, имея в своём активе 478 очков.