Дальквист поделилась красивым рождественским фото
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Двукратная чемпионка мира в командном спринте шведская лыжница Майя Дальквист опубликовала новую фотографию в социальных сетях.
На фото спортсменка стоит в обнимку с Дедом Морозом на фоне рождественской локации.
«С Рождеством от меня и Деда Мороза», — написала Дальквист.
Фото: Личный архив Майи Дальквист
Свою первую победу на этапах Кубка мира Дальквист одержала 14 января 2018 года, победив вместе с Идой Ингемарсдоттер в Дрездене в командном спринте свободным стилем. За день до этого она заняла второе место в личном коньковом спринте. Свою первую личную победу Дальквист одержала 6 февраля 2021 в шведском Ульрисехамне.
На данный момент Майя Дальквист занимает девятое место в сезоне-2022/2023 Кубка мира, имея в своём активе 478 очков.
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