Бородавко заявил, что Ступак пропустит этап Кубка России в Красногорске

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак пропустит этап Кубка России в Красногорске.

«У неё действительно есть отклонения по здоровью, не позволяющие ей выступать в полную силу. Без этого вообще бессмысленно выходить на старт. Зачем? Чтобы просто покататься? Я не могу сказать, когда она точно выйдет на старт. Когда все показатели будут в полном порядке, тогда и вернётся», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ступак пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко в рамках подготовки к сезону из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных стартов на целый сезон.