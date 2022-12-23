Бородавко заявил, что Ступак пропустит этап Кубка России в Красногорске

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак пропустит этап Кубка России в Красногорске.
«У неё действительно есть отклонения по здоровью, не позволяющие ей выступать в полную силу. Без этого вообще бессмысленно выходить на старт. Зачем? Чтобы просто покататься? Я не могу сказать, когда она точно выйдет на старт. Когда все показатели будут в полном порядке, тогда и вернётся», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Ступак пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко в рамках подготовки к сезону из-за проблем со здоровьем.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных стартов на целый сезон.
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