Бородавко: вряд ли в Красногорске выйдет на старт Дарья Непряева. Видимо, подхватила грипп
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил вероятность участия олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Дарьи Непряевой на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
«Вряд ли в Красногорске выйдет на старт Дарья Непряева. Вчера у неё поднялась температура, спортсменка, видимо, подхватила грипп. Я сейчас с содроганием жду каждого звонка от подопечных, поскольку все ведь добираются до мест стартов на обычных рейсах, не чартерных, пользуются общественным транспортом. Так что случиться может что угодно», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
В настоящее время российские лыжники отстранены от международных турниров решением FIS, принятым в соответствии с рекомендациями МОК.
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