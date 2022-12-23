Бородавко: вряд ли в Красногорске выйдет на старт Дарья Непряева. Видимо, подхватила грипп

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил вероятность участия олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Дарьи Непряевой на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

«Вряд ли в Красногорске выйдет на старт Дарья Непряева. Вчера у неё поднялась температура, спортсменка, видимо, подхватила грипп. Я сейчас с содроганием жду каждого звонка от подопечных, поскольку все ведь добираются до мест стартов на обычных рейсах, не чартерных, пользуются общественным транспортом. Так что случиться может что угодно», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В настоящее время российские лыжники отстранены от международных турниров решением FIS, принятым в соответствии с рекомендациями МОК.