«Разминка». Большунов выложил видео, как он чистит двор
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года российский лыжник Александр Большунов опубликовал в своих социальных сетях новое видео, на котором он чистит двор от снега.
На видео спортсмен с лопатой в руках расчищает сугробы на территории собственного участка.
«Разминка», — подписал видео Большунов.
Александр Большунов — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). Недавно Олимпийский комитет России признал Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине.
В 30-километровой коньковой разделке на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке Большунов занял третье место. Выиграл гонку Артём Мальцев.
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