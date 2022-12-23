«Разминка». Большунов выложил видео, как он чистит двор

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года российский лыжник Александр Большунов опубликовал в своих социальных сетях новое видео, на котором он чистит двор от снега.



На видео спортсмен с лопатой в руках расчищает сугробы на территории собственного участка.



«Разминка», — подписал видео Большунов.

Александр Большунов — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). Недавно Олимпийский комитет России признал Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине.



В 30-километровой коньковой разделке на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке Большунов занял третье место. Выиграл гонку Артём Мальцев.