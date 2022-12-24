«Рождественская тренировка с боссом». Дарио Колонья — о совместном фото с Йоханнесом Клебо

Легендарный швейцарский лыжник Дарио Колонья опубликовал в социальных сетях совместное фото с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо, который по традиции готовится к многодневке «Тур де Ски» в Давосе (Швейцария).
«Рождественская интервальная тренировка с боссом — сделано. Йоханнес, спасибо за отличную сессию! Счастливого всем Рождества!» — подписал фото Колонья.
Фото: из личного архива Дарио Колонья
36-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Швейцарец четыре раза выигрывал «Тур де Ски». Он завершил карьеру по итогам сезона-2021/2022.
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