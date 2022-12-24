Горбунова, Кирпиченко и Ившин пропустят этап Кубка России в Красногорске

Три спортсмена группы Олега Перевозчикова – Яна Кирпиченко, Александр Ившин и Лидия Горбунова не выступят на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам, который состоится в Красногорске.
«Из нашей группы бегут все, кто здоров. К сожалению, не выступят Яна, Лида и Саша – они приболели», — сообщил Данил Акимов, помощник Олега Перевозчикова, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Этап Кубка России в Красногорске состоится с 25 по 28 декабря. Ранее стало известно, что в Красногорске также не побегут лыжницы из группы Юрия Бородавко — Юлия Ступак и Дарья Непряева.
На данный момент в общем зачёте мужского рейтинга уверенно лидирует Александр Большунов. На его счету 570 баллов. У женщин первой идёт Вероника Степанова — 520 очков.
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