Сорин и ещё три тренера по лыжным гонкам признаны «Заслуженными тренерами России»
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Министерство спорта Российской федерации опубликовало новый приказ (от 22 декабря) о присвоении звания «Заслуженный тренер России». В него попали четыре тренера по лыжным гонкам.
Артём Жмурко (Краснодарский край)
Данил Акимов (Московская область)
Сергей Турышев (Свердловская область)
Егор Сорин (Тюменская область).
Напомним, в конце прошлого сезона Турышев покинул тренерский штаб сборной России и возглавил команду Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Сорин, Жмурко и Акимов продолжают работать в национальной команде.
Российские лыжники полностью пропустят международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), наложенных из-за ситуации на Украине.
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