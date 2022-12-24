Сорин и ещё три тренера по лыжным гонкам признаны «Заслуженными тренерами России»

Министерство спорта Российской федерации опубликовало новый приказ (от 22 декабря) о присвоении звания «Заслуженный тренер России». В него попали четыре тренера по лыжным гонкам.

Артём Жмурко (Краснодарский край)

Данил Акимов (Московская область)

Сергей Турышев (Свердловская область)

Егор Сорин (Тюменская область).

Напомним, в конце прошлого сезона Турышев покинул тренерский штаб сборной России и возглавил команду Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Сорин, Жмурко и Акимов продолжают работать в национальной команде.

Российские лыжники полностью пропустят международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), наложенных из-за ситуации на Украине.