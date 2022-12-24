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Все трассы «Тур де Ски» успешно прошли проверку, соревнования начнутся 31 декабря

Все трассы «Тур де Ски» успешно прошли проверку, соревнования начнутся 31 декабря
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Все трассы «Тур де Ски» успешно прошли проверку и готовы к проведению соревнований, сообщается на официальном сайте Международнjq федерации лыжного спорта (FIS).

Престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» станет частью Кубка Мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 и 17-м этапом этого розыгрыша. Первая гонка в рамках «Тур де Ски» состоится 31 декабря 2022 года в швейцарском городе Валь-Мюстаир, а заключительный этап запланирован на 8 января 2023 года и пройдёт в Валь-ди-Фимме, Италия.

Напомним, «Тур де Ски» состоит из семи-восьми этапов, каждый из которых занимает один день. Победителем этапа считается спортсмен, который смог преодолеть все этапы дистанции за наименьшее количество времени. Также есть спринтерский зачёт, в котором очки за спринт считаются отдельно.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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