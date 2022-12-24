Нортуг: возвращение России могло бы немного оживить мужские гонки

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг прокомментировал доминирование Норвегии на этапах Кубка Мира-2022/2023 и заявил, что ощущает, как отсутствие росийской сборной ударило по уровню конкуренции на соревнованиях.



«В прошлом году Россия была сильнейшей в розыгрыше. Они, кажется, улучшились как команда. Их немного не хватает, но мы понимаем, что их не может быть на соревнованиях. Что касается конкуренции, то это всё немного грустно. Возвращение российской сборной могло бы немного оживить мужские гонки. У них невероятно сильная команда, которой нам не хватало и продолжит не хватать и после Рождества. В то же время спринт в Давосе показал, что Йоханнес Хёсфлот Клебо не является непобедимым», — приводит слова Петтера Нортуга издание TV2.