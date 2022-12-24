Расписание пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске
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С 25 по 28 декабря в Красногорске пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.
25 декабря, воскресенье
Спринт. Классический спринт. Мужчины и женщины
11:00 – Квалификация.
13:30 – Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.
15:20 – Награждение победителей.
27 декабря, вторник
Спринт. Свободный стиль. Мужчины и женщины
11:00 – Квалификация.
13:30 – Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.
15:20 – Награждение победителей.
28 декабря, среда
Раздельный старт. Классический стиль
10:30 – Женщины, 10 км.
12:30 – Мужчины, 15 км.
Награждение победителей и призёров соревнований состоится через 20 минут после финиша последнего участника.
Примечание: указано московское время начала соревнований.
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