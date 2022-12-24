Расписание пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

С 25 по 28 декабря в Красногорске пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

25 декабря, воскресенье

Спринт. Классический спринт. Мужчины и женщины

11:00 – Квалификация.



13:30 – Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.



15:20 – Награждение победителей.

27 декабря, вторник

Спринт. Свободный стиль. Мужчины и женщины

11:00 – Квалификация.



13:30 – Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.



15:20 – Награждение победителей.



28 декабря, среда

Раздельный старт. Классический стиль

10:30 – Женщины, 10 км.



12:30 – Мужчины, 15 км.



Награждение победителей и призёров соревнований состоится через 20 минут после финиша последнего участника.

Примечание: указано московское время начала соревнований.