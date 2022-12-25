Большунов опубликовал фотографию с наградами от ОКР

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов опубликовал новый пост в социальной сети. Он сфотографировался с наградами от Олимпийского комитета России (ОКР). Большунов стал победителем в номинациях «Лучший спортсмен XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине» и «Лидер — Самый титулованный действующий спортсмен».

Фото: Из личного архива Александра Большунова

«Ещё две новые награды в копилку! А завтра у вас есть шанс увидеть лучших лыжников на трассе в Красногорске!» — подписал фотографию Большунов в телеграм-канале.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.

Напомним, с 25 по 28 декабря в Красногорске пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.