Жена Александра Большунова опубликовала фото лыжника с четырёхмесячной дочерью

Анна Жеребятьева, жена трёхкратного Олимпийского чемпиона 2022 года Александра Большунова, опубликовала в социалдьных сетях фотографию супруга с четырёхмесячной дочерью.

Фото: Из личного архива Анны Жеребятьевой

Напомним, супруга 25-летнего Большунова бывшая лыжница Анна Жеребятьева родила ему дочь 27 августа.



Александр Большунов — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).



На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.



Напомним, с 25 по 28 декабря в Красногорске пройдёт пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.