Жена Александра Большунова опубликовала фото лыжника с четырёхмесячной дочерью

Анна Жеребятьева, жена трёхкратного Олимпийского чемпиона 2022 года Александра Большунова, опубликовала в социалдьных сетях фотографию супруга с четырёхмесячной дочерью.
Фото: Из личного архива Анны Жеребятьевой
Напомним, супруга 25-летнего Большунова бывшая лыжница Анна Жеребятьева родила ему дочь 27 августа.
Александр Большунов — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.
Напомним, с 25 по 28 декабря в Красногорске пройдёт пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.
- 25 декабря 2022
-
01:36
-
01:23
- 24 декабря 2022
-
23:07
-
22:47
-
21:29
-
17:50
-
16:57
-
14:47
-
14:37
-
09:58
- 23 декабря 2022
-
19:17
-
11:44
-
11:27
-
11:13
-
11:00
-
09:22
- 22 декабря 2022
-
21:57
-
12:12
- 21 декабря 2022
-
16:47
-
16:07
-
13:20
-
12:44
-
10:57
-
10:50
-
09:32
- 20 декабря 2022
-
23:13
-
22:28
-
21:34
-
21:24
-
20:01
-
18:55
-
17:49
-
16:25
-
16:09
-
15:51