«Как я провёл канун Рождества». Йоханнес Клебо опубликовал фото из сауны

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо показал в социальных сетях, как встретил Рождество. Лыжник опубликовал фото, на котором он запечатлён в праздничном колпаке и позирует в сауне.
«Как я провёл сочельник в этом году. Счастливого Рождества из сауны в Давосе», — подписал фото Клебо.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Клебо проводит Рождество в Давосе (Швейцария), где готовится к престижной многодневке «Тур де Ски» и чемпионату мира – 2023.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо – шесть золотых медалей с чемпионатов мира.
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