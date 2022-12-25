Непряева уверенно выиграла квалификацию классического спринта на 5-м этапе Кубка России
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В Красногорске завершилась квалификация женского спринта в классическом стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Её победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева.
Лыжные гонки. Кубок России, Пятый этап. Красногорск. Спринт, квалификация. Женщины, 1,4 км
1. Наталья Непряева — 3.28,50.
2. Елизавета Пантрина — отставание 8,9 секунды.
3. Мария Истомина +8,25.
4. Диана Соболева +9,29.
5. Анастасия Кириллова (Беларусь) +9,36.
6. Вероника Степанова (лидер КР) +9,37.
7. Христина Мацокина +10,33.
8. Анастасия Фалеева +11,11.
Из неожиданных результатов пролога стоит отметить непопадание в топ-30 Евгении Крупицкой (31-е место), Алии Иксановой (39-е) и Ольги Жолудевой (44-е).
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