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Трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен показал милое фото с новорождённым сыном

Трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен показал милое фото с новорождённым сыном
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен опубликовал в социальных сетях милое фото с новорождённым сыном. В кадре также присутствует домашний питомец лыжника.

Напомним, 6 декабря супруга Нисканена Саана (бывшая лыжница) подарила Ийво сына. Супружеская пара впервые стала родителями.

Фото: из личного архива Ийво Нисканена

Нисканен пропустил начало текущего сезона. Ранее Ийво вошёл в заявку сборной Финляндии на престижную лыжную многодневку «Тур де Ски». Соревнования пройдут с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Действующим чемпионом турнира у мужчин является норвежец Йоханнес Клебо.

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 30-летний Нисканен завоевал три награды: золото в классической разделке, серебро в командном спринте и бронзу в скиатлоне.

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