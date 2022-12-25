Трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен показал милое фото с новорождённым сыном

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен опубликовал в социальных сетях милое фото с новорождённым сыном. В кадре также присутствует домашний питомец лыжника.
Напомним, 6 декабря супруга Нисканена Саана (бывшая лыжница) подарила Ийво сына. Супружеская пара впервые стала родителями.
Фото: из личного архива Ийво Нисканена
Нисканен пропустил начало текущего сезона. Ранее Ийво вошёл в заявку сборной Финляндии на престижную лыжную многодневку «Тур де Ски». Соревнования пройдут с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Действующим чемпионом турнира у мужчин является норвежец Йоханнес Клебо.
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 30-летний Нисканен завоевал три награды: золото в классической разделке, серебро в командном спринте и бронзу в скиатлоне.
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