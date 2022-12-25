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Непряева уверенно выиграла спринт на 5-м этапе Кубка России, Степанова не прошла в финал

Непряева уверенно выиграла спринт на 5-м этапе Кубка России, Степанова не прошла в финал
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В Красногорске прошёл женский спринт в классическом стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева.

Лыжные гонки. Кубок России, Пятый этап. Красногорск. Спринт, классический стиль. Женщины, 1,4 км

1. Наталья Непряева — 3.24,76.
2. Анастасия Фалеева — отставание 2,53 секунды.
3. Диана Соболева +3,05.
4. Алёна Баранова +5,09.
5. Христина Мацокина +6,66.
6. Елизавета Пантрина +11,38.

Отметим, что лидер Кубка России Вероника Степанова не сумела отобраться в финальный забег, заняв последнее место в полуфинале.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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