Непряева уверенно выиграла спринт на 5-м этапе Кубка России, Степанова не прошла в финал

В Красногорске прошёл женский спринт в классическом стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева.

Лыжные гонки. Кубок России, Пятый этап. Красногорск. Спринт, классический стиль. Женщины, 1,4 км

1. Наталья Непряева — 3.24,76.

2. Анастасия Фалеева — отставание 2,53 секунды.

3. Диана Соболева +3,05.

4. Алёна Баранова +5,09.

5. Христина Мацокина +6,66.

6. Елизавета Пантрина +11,38.

Отметим, что лидер Кубка России Вероника Степанова не сумела отобраться в финальный забег, заняв последнее место в полуфинале.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).