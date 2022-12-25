Терентьев выиграл классический спринт на 5-м этапе Кубка России, Большунов стал вторым

В Красногорске прошёл мужской спринт в классическом стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Его победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев. Вторым финишировал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, тройку призёров замкнул Глеб Ретивых.

Лыжные гонки. Кубок России, Пятый этап. Красногорск. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,4 км

1. Александр Терентьев — 2.56,42.

2. Александр Большунов — отставание 1,62 секунды.

3. Глеб Ретивых +2,67.

4. Савелий Коростелёв +2,75.

5. Сергей Устюгов +5,58.

6. Владислав Афанасьев +8,77.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).