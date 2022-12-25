Терентьев — о победе в спринте: у нас в каждой гонке на Кубке России состав мечты

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев поделился эмоциями от победы в спринте классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

«У нас в каждой гонке на Кубке России состав мечты. Удалось опередить всех, сработал последний подъём, потом контролировал всё, закрывал маленький радиус. Бежал без шапки в финале, потому что голова вспотела», — сказал Терентьев сразу после победы в эфире канала «Спортивный».

Лыжные гонки. Кубок России, Пятый этап. Красногорск. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,4 км



1. Александр Терентьев — 2.56,42.

2. Александр Большунов — отставание 1,62 секунды.

3. Глеб Ретивых +2,67.

4. Савелий Коростелёв +2,75.

5. Сергей Устюгов +5,58.

6. Владислав Афанасьев +8,77.



Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).