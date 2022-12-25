Наталья Непряева: недовольна своим состоянием в текущем сезоне, нужно разгоняться

Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева прокомментировала победу в классическом спринте на пятом этапе Кубка России – 2022/2023, который прошёл в Красногорске.

«На самом деле лёгкость – только кажется, я старалась от забега к забегу вкладываться. Недовольна я своим состоянием в текущем сезоне, мне нужно прорабатываться и разгоняться. Сегодня повезло, очень быстрая лыжня, совсем другие движения, а не такие, как в минус 20. Планирую бежать все гонки, ничего не пропускать», — сказала Непряева в эфире канала «Спортивный».

Лыжные гонки. Кубок России, Пятый этап. Красногорск. Спринт, классический стиль. Женщины, 1,4 км

1. Наталья Непряева — 3.24,76.

2. Анастасия Фалеева — отставание 2,53 секунды.

3. Диана Соболева +3,05.

4. Алёна Баранова +5,09.

5. Христина Мацокина +6,66.

6. Елизавета Пантрина +11,38.