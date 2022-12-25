Фото: Елена Вяльбе держит на руках дочь Большунова во время спринта на Кубке России

В трансляцию мужского классического спринта на пятом этапе Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам попал милый момент.
В кадр попало, как президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе держит на руках новорождённую дочь трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Рядом с Вяльбе стоит супруга Большунова, российская лыжника Анна Жеребятьева.
Напомним, Большунов занял второе место в спринте, уступив лишь бронзовому призёру Олимпиады-2022 Александру Терентьеву.
Лыжные гонки. Кубок России, Пятый этап. Красногорск. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,4 км
1. Александр Терентьев — 2.56,42.
2. Александр Большунов — отставание 1,62 секунды.
3. Глеб Ретивых +2,67.
4. Савелий Коростелёв +2,75.
5. Сергей Устюгов +5,58.
6. Владислав Афанасьев +8,77.
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