Устюгов не вышел на награждение после конфликта с Большуновым

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов не появился на награждении после финала классического спринта на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Ранее в любительскую съёмку попал момент, на котором Устюгов бросает какую-то фразу в адрес Большунова, снимая лыжи. После чего жмёт руку каждому, кто участвовал в забеге, кроме Большунова.

Напомним, победу в классическом спринте одержал Александр Терентьев. Вторым пришёл Александр Большунов. Сергей Устюгов занял пятое место. При этом во время спринта было заметно, как Большунов дважды подрезал Устюгова.

На третьем этапе Кубка России Устюгов заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Он готовился к данному сезону в региональной команде. Позднее Большунов жёстко ответил Сергею: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».