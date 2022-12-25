Опубликовано видео жёсткой борьбы Большунова с Устюговым в финале спринта на Кубке России

Появилось видео жёсткой борьбы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с Сергеем Устюговым в финальном забеге классического спринта, который прошёл в рамках пятого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам.

На нём видно, как Большунов дважды грубо перестраивается перед Устюговым, а тот эмоционально реагирует.

Видео доступно в телеграм-канале «Лыжная классика»

Видео доступно в телеграм-канале Сергея Устюгова. Права на видео принадлежат Федерации лыжных видов спорта России (ФЛГР).

Напомним, победителем классического спринта стал Александр Терентьев, Большунов финишировал вторым, Устюгов — пятым.

Ранее, на третьем этапе Кубка России Устюгов заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Он готовился к данному сезону в региональной команде. Позднее Большунов жёстко ответил Сергею: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».