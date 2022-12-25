Тренер Устюгова — о Большунове: происходят непонятные вещи. Зачем так делать?

Иван Брагин, личный тренер олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете Сергея Устюгова, прокомментировал конфликт своего подопечного с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.
Напомним, после сегодняшнего классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске Устюгов обвинил Большунова в том, что последний наступил ему на лыжи.
«На трансляции всё прекрасно видно. Уже вторую гонку подряд происходят непонятные вещи. Судьи решили — я ничего не могу сделать. Нужно привлекать народ на трибуны честной красивой борьбой, а не скандалами. Подобный инцидент произошёл уже второй раз подряд. Один раз можно наступить на лыжу случайно, второй — уже неслучайно! Зачем так делать? Сегодня Саня и без этого контролировал гонку. Александр — очень сильный спортсмен. Он и без всяких ситуаций выигрывает у всех. Но когда ты выигрываешь в честной борьбе, то ты король. А когда не совсем в честной, то некрасиво», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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