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Спринтерский зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Устюгов поднялся в топ-10

Спринтерский зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Устюгов поднялся в топ-10
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Сегодня в Красногорске прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Его победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев. Вторым финишировал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, тройку призёров замкнул Глеб Ретивых.

Спринтерский зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшнего спринта выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) – 232.
2. Александр Терентьев (Архангельская – Ненецкий АО) – 202.
3. Савелий Коростелёв (Пермский край) – 187.
4. Илья Семиков (Республика Коми) – 139.
5. Глеб Ретивых (Тюменская область) – 132.
6. Сергей Ардашев (Татарстан) – 118.
7. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский АО) – 109.
8. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 107.
9. Иван Горбунов (Татарстан) – 105.
10. Андрей Краснов (Санкт – Петербург) – 91.

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