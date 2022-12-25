Спринтерский зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Устюгов поднялся в топ-10

Сегодня в Красногорске прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Его победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев. Вторым финишировал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, тройку призёров замкнул Глеб Ретивых.



Спринтерский зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшнего спринта выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Мужчины



1. Александр Большунов (Архангельская область) – 232.

2. Александр Терентьев (Архангельская – Ненецкий АО) – 202.

3. Савелий Коростелёв (Пермский край) – 187.

4. Илья Семиков (Республика Коми) – 139.

5. Глеб Ретивых (Тюменская область) – 132.

6. Сергей Ардашев (Татарстан) – 118.

7. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский АО) – 109.

8. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 107.

9. Иван Горбунов (Татарстан) – 105.

10. Андрей Краснов (Санкт – Петербург) – 91.