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Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова лидирует, Непряева приблизилась к Истоминой

Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова лидирует, Непряева приблизилась к Истоминой
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Сегодня в Красногорске прошёл женский спринт классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева. Второй финишировала Анастасия Фалеева, тройку призёров замкнула Диана Соболева.

Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшнего спринта выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 540.
2. Мария Истомина (Пермский край) — 449.
3. Наталья Непряева (Архангельская область) — 417.
4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 355.
5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 314.
6. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 293.
7. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 277.
8. Анна Грухвина (Тюменская область) — 266.
9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 240.
10. Лариса Рясина (Татарстан) — 227.

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