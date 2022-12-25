Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова лидирует, Непряева приблизилась к Истоминой

Сегодня в Красногорске прошёл женский спринт классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева. Второй финишировала Анастасия Фалеева, тройку призёров замкнула Диана Соболева.



Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшнего спринта выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины



1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 540.

2. Мария Истомина (Пермский край) — 449.

3. Наталья Непряева (Архангельская область) — 417.

4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 355.

5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 314.

6. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 293.

7. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 277.

8. Анна Грухвина (Тюменская область) — 266.

9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 240.

10. Лариса Рясина (Татарстан) — 227.