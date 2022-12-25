Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова лидирует, Непряева приблизилась к Истоминой

Сегодня в Красногорске прошёл женский спринт классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева. Второй финишировала Анастасия Фалеева, тройку призёров замкнула Диана Соболева.
Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшнего спринта выглядит следующим образом:
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины
1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 540.
2. Мария Истомина (Пермский край) — 449.
3. Наталья Непряева (Архангельская область) — 417.
4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 355.
5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 314.
6. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 293.
7. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 277.
8. Анна Грухвина (Тюменская область) — 266.
9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 240.
10. Лариса Рясина (Татарстан) — 227.
- 26 декабря 2022
-
00:11
- 25 декабря 2022
-
23:51
-
23:42
-
23:31
-
23:21
-
20:44
-
19:32
-
19:30
-
19:06
-
17:31
-
17:25
-
17:24
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:41
-
16:16
-
15:53
-
15:42
-
15:33
-
15:32
-
15:25
-
15:17
-
12:17
-
11:47
-
11:24
-
09:48
-
01:36
-
01:23
- 24 декабря 2022
-
23:07
-
22:47
-
21:29
-
17:50
-
16:57
-
14:47