Кильде и Шиффрин поделились совместной рождественской фотографией

Двукратный призёр Олимпийских игр 2022 года, норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде и его девушка, двукратная олимпийская чемпионка по горным лыжам Микаэла Шиффрин, опубликовали совместный пост в социальных сетях, в котором поздравили своих подписчиков с Рождеством.
«Весёлого Рождества», — написала звёздная пара.
Фото: Личный архив Александера Омодт Кильде и Микаэлы Шиффрин
27-летняя Микаэла Шиффрин лидирует в общем зачёте Кубка мира по горным лыжам среди женщин, имея в своём активе 575 очков. Она одержала 77 побед на этапах Кубка мира в карьере.
Александер Омодт Кильде занимает второе место в мужском общем зачёте, уступая 271 очко швейцарцу Марко Одерматту.
Напомним, информация о том, что Кильде и Шиффрин встречаются, просочилась в СМИ весной этого года.
- 26 декабря 2022
-
00:11
- 25 декабря 2022
-
23:51
-
23:42
-
23:31
-
23:21
-
20:44
-
19:32
-
19:30
-
19:06
-
17:31
-
17:25
-
17:24
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:41
-
16:16
-
15:53
-
15:42
-
15:33
-
15:32
-
15:25
-
15:17
-
12:17
-
11:47
-
11:24
-
09:48
-
01:36
-
01:23
- 24 декабря 2022
-
23:07
-
22:47
-
21:29
-
17:50
-
16:57
-
14:47