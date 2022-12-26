Кильде и Шиффрин поделились совместной рождественской фотографией

Двукратный призёр Олимпийских игр 2022 года, норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде и его девушка, двукратная олимпийская чемпионка по горным лыжам Микаэла Шиффрин, опубликовали совместный пост в социальных сетях, в котором поздравили своих подписчиков с Рождеством.

«Весёлого Рождества», — написала звёздная пара.

Фото: Личный архив Александера Омодт Кильде и Микаэлы Шиффрин

27-летняя Микаэла Шиффрин лидирует в общем зачёте Кубка мира по горным лыжам среди женщин, имея в своём активе 575 очков. Она одержала 77 побед на этапах Кубка мира в карьере.

Александер Омодт Кильде занимает второе место в мужском общем зачёте, уступая 271 очко швейцарцу Марко Одерматту.

Напомним, информация о том, что Кильде и Шиффрин встречаются, просочилась в СМИ весной этого года.