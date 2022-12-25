Спринтерский зачёт Кубка России у женщин: Непряева вырвалась в лидеры

Сегодня в Красногорске прошёл женский спринт классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева. Второй финишировала Анастасия Фалеева, тройку призёров замкнула Диана Соболева.



Спринтерский зачёт Кубка России у женщин после сегодняшнего спринта выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Женщины



1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 232.

2. Вероника Степанова (Камчатский край) — 230.

3. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 212.

4. Мария Истомина (Пермский край) — 165.

5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург – Ненецкий АО) — 158.

6. Диана Соболева (Санкт-Петербург) — 145.

7. Христина Мацокина (Татарстан) — 133.

8. Анна Грухвина (Тюменская область) — 111.

9. Анастасия Москаленко (Новосибирская область) — 106.

10. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 93.