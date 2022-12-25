Спринтерский зачёт Кубка России у женщин: Непряева вырвалась в лидеры

Сегодня в Красногорске прошёл женский спринт классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева. Второй финишировала Анастасия Фалеева, тройку призёров замкнула Диана Соболева.
Спринтерский зачёт Кубка России у женщин после сегодняшнего спринта выглядит следующим образом:
Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 232.
2. Вероника Степанова (Камчатский край) — 230.
3. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 212.
4. Мария Истомина (Пермский край) — 165.
5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург – Ненецкий АО) — 158.
6. Диана Соболева (Санкт-Петербург) — 145.
7. Христина Мацокина (Татарстан) — 133.
8. Анна Грухвина (Тюменская область) — 111.
9. Анастасия Москаленко (Новосибирская область) — 106.
10. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 93.
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