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Александр Большунов выложил фото с женой и дочерью после спринта на этапе Кубка России

Александр Большунов выложил фото с женой и дочерью после спринта на этапе Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Большунов поделился с подписчиками фотографией, на кторой он представл вместе с женой и дочерью.

Напомним, супруга 25-летнего Большунова бывшая лыжница Анна Жеребятьева родила ему дочь 27 августа.

Фото: Из личного архива Александра Большунова

Александр Большунов — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.

В эти дни в Красногорске проходит пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. По итогам классического спринта в Красногорске Большунов стал вторым и упрочил лидерство в общем зачёте Кубка России.

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