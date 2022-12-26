Федерация лыжных гонок России признала Большунова виновным в конфликте с Устюговым

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) признала лыжника Александра Большунова виновным в конфликте с Сергеем Устюговым в гонке на Кубке России. Напомним, Большунов дважды подрезал Устюгова во время классического спринта.

Трёхкратному олимпийскому чемпиону было вынесено предупреждение в соответствии с пунктом «создание помех другим участникам». После конфликта в любительскую съёмку попал момент, на котором Устюгов бросает какую-то фразу в адрес Большунова, снимая лыжи. После чего жмёт руку каждому, кто участвовал в забеге, кроме Большунова.

Ранее, на третьем этапе Кубка России, Сергей Устюгов заявил, что может называть членов сборной России мешками. Он готовился к данному сезону в региональной команде. Позднее Большунов жёстко ответил Сергею: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».