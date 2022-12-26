Федерация лыжных гонок России признала Большунова виновным в конфликте с Устюговым

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) признала лыжника Александра Большунова виновным в конфликте с Сергеем Устюговым в гонке на Кубке России. Напомним, Большунов дважды подрезал Устюгова во время классического спринта.
Трёхкратному олимпийскому чемпиону было вынесено предупреждение в соответствии с пунктом «создание помех другим участникам». После конфликта в любительскую съёмку попал момент, на котором Устюгов бросает какую-то фразу в адрес Большунова, снимая лыжи. После чего жмёт руку каждому, кто участвовал в забеге, кроме Большунова.
Ранее, на третьем этапе Кубка России, Сергей Устюгов заявил, что может называть членов сборной России мешками. Он готовился к данному сезону в региональной команде. Позднее Большунов жёстко ответил Сергею: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».
- 26 декабря 2022
-
15:46
-
15:40
-
15:39
-
14:59
-
01:29
-
00:11
- 25 декабря 2022
-
23:51
-
23:42
-
23:31
-
23:21
-
20:44
-
19:32
-
19:30
-
19:06
-
17:31
-
17:25
-
17:24
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:41
-
16:16
-
15:53
-
15:42
-
15:33
-
15:32
-
15:25
-
15:17
-
12:17
-
11:47
-
11:24
-
09:48
-
01:36
-
01:23
- 24 декабря 2022
-
23:07