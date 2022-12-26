Тренер Устюгова оценил решение ФЛГР признать Большунова виновным в конфликте с Сергеем

Тренер Сергея Устюгова Иван Брагин отреагировал на решение Федерации лыжных гонок России признать Александра Большунова виновным в конфликте со своим подопечным.
«Я не сомневался, что Сергей был прав. Я ещё вчера сказал — было нарушение правил. Судьи вынесли своё решение, но я не могу быть довольным или недовольным — гонка-то всё равно уже прошла. Почему я должен быть довольным? Что кого-то наказали? Нет. Они оба сильные парни. Я хочу, чтобы было шоу, которое бы нравилось зрителям.
Сергей и Александр — медийные личности. На них приходит посмотреть очень много зрителей. Я хотел бы, чтобы вот эта их борьба была на последней стометровке. Хотелось посмотреть — как они друг с другом бы соперничали. И тот, кто сильнее на данный момент, тот бы и выиграл.
Я не за то, чтобы кого-то наказали, не против Большунова, Тереньтева и ещё кого-то… Я за честный спорт без нарушений. А там уже как лыжня рассудит — кто сильнее, тот и выиграет. У меня нет никакой радости, что кого-то наказали. Судьи увидели нарушение: значит, не только я видел это нарушение», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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