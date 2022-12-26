Устюгов выступит в спринте на Кубке России в Красногорске

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в спринте свободным стилем на этапе Кубка России в Красногорске. Спортсмен заявлен на гонку под номером 15.

Ранее он сообщал, что больше не планирует выступать в Красногорске. Однако затем лыжник заявил, что если у него появится желание, то он побежит спринт.

25 декабря Устюгов стал пятым в классическом спринте в Красногорске. После финиша он обвинил в неспортивном поведении Александра Большунова, проехавшего ему по лыжам, и не вышел на церемонию награждения. Победителем завершившегося сегодня классического спринта на Кубке России стал Александр Терентьев, Большунов финишировал вторым.