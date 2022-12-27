Фрида Карлссон показала снимки с рекламной фотосессии

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон опубликовала новые фотографии в соцсетях, на которых показала фотосессию для рекламы спортивного бренда adidas.



«Новый фаворит среди зимней коллекции», — подписала фотографии Фрида.

Фото: Из личного архива Фриды Карлссон

Фото: Из личного архива Фриды Карлссон

Фото: Из личного архива Фриды Карлссон

Фрида Карлссон, которой 10 августа исполнилось 23 года, является семикратным призёром чемпионатов мира. Также Карлссон является бронзовым призёром в эстафете на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.



До 2016 года Карлссон серьёзно занималась лёгкой атлетикой: на юношеском чемпионате Европы 2016 года шведская спортсменка заняла шестое место в финале бега на 3000 метров.



Напомним, в настоящий момент Карлссон занимает второе место в женском общем зачёте Кубка мира с 588 очками в активе, отставая от лидирующей норвежки Тириль Уднес Венг на 94 балла.