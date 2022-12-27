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Грухвина выиграла квалификацию спринта на пятом этапе Кубка России в Красногорске

Грухвина выиграла квалификацию спринта на пятом этапе Кубка России в Красногорске
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Представительница Тюменской области лыжница Анна Грухвина одержала победу в квалификации спринта на 1,4 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).

Грухвина показала результат 03.16,18. Второе место заняла белорусская спортсменка Анастасия Кириллова (3.16,35). Третьей стала представительница Пермского края Мария Истомина (3.18,35).

Кубок России. Пятый этап. Квалификация. Спринт. Женщины

  1. Анна Грухвина (Тюменская область) — 03.16.2.
  2. Анастасия Кириллова (Беларусь) — 03.16.4.
  3. Мария Истомина (Пермский край) — 03.18.3.
  4. Вероника Степанова (Камчатский край) — 03.18.5.
  5. Анастасия Москаленко (Новосибирская область) — 03.18.5.
  6. Ольга Царёва (Республика Коми) — 03.19.0.
  7. Наталья Непряева (Архангельская область) — 03.20.2.
  8. Анна Королёва (Беларусь) — 03.20.4.
  9. Диана Соболева (Санкт-Петербург) — 03.20.4.
  10. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 03.21.6.
  11. Милена Габушева (Республика Коми) — 03.21.7.
  12. Христина Мацокина (Республика Татарстан) — 03.22.7.
  13. Елизавета Шалабода (Москва — Приморский край) — 03.22.7.
  14. Мария Давыденкова (Республика Татарстан) — 03.22.8.
  15. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 03.22.9.
  16. Виктория Трошина (Республика Татарстан) — 03.23.3.
  17. Майя Якунина (Калужская область) — 03.23.6.
  18. Екатерина Булычева (Санкт-Петербург — Кировская область) — 03.24.7.
  19. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 03.24.9.
  20. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 03.25.4.
  21. Ольга Сергеева (Республика Татарстан) — 03.25.7.
  22. Вероника Бакиева (ХМАО-Югра) — 03.25.8.
  23. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 03.26.2.
  24. Виктория Лукашова (Московская область) — 03.26.3.
  25. Наталья Матвеева (Москва) — 03.26.7.
  26. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 03.26.7.
  27. Лариса Рясина (Республика Татарстан) — 03.27.5.
  28. Алеся Рушенцева (Республика Татарстан) — 03.27.5.
  29. Анастасия Власова (Республика Коми — Сахалинская область) — 03.27.6.
  30. Елизавета Еремеева (Камчатский край) — 03.27.6.
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
27 декабря 2022, вторник. 11:00 МСК
Окончено
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