Грухвина выиграла квалификацию спринта на пятом этапе Кубка России в Красногорске
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Представительница Тюменской области лыжница Анна Грухвина одержала победу в квалификации спринта на 1,4 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).
Грухвина показала результат 03.16,18. Второе место заняла белорусская спортсменка Анастасия Кириллова (3.16,35). Третьей стала представительница Пермского края Мария Истомина (3.18,35).
Кубок России. Пятый этап. Квалификация. Спринт. Женщины
- Анна Грухвина (Тюменская область) — 03.16.2.
- Анастасия Кириллова (Беларусь) — 03.16.4.
- Мария Истомина (Пермский край) — 03.18.3.
- Вероника Степанова (Камчатский край) — 03.18.5.
- Анастасия Москаленко (Новосибирская область) — 03.18.5.
- Ольга Царёва (Республика Коми) — 03.19.0.
- Наталья Непряева (Архангельская область) — 03.20.2.
- Анна Королёва (Беларусь) — 03.20.4.
- Диана Соболева (Санкт-Петербург) — 03.20.4.
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 03.21.6.
- Милена Габушева (Республика Коми) — 03.21.7.
- Христина Мацокина (Республика Татарстан) — 03.22.7.
- Елизавета Шалабода (Москва — Приморский край) — 03.22.7.
- Мария Давыденкова (Республика Татарстан) — 03.22.8.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 03.22.9.
- Виктория Трошина (Республика Татарстан) — 03.23.3.
- Майя Якунина (Калужская область) — 03.23.6.
- Екатерина Булычева (Санкт-Петербург — Кировская область) — 03.24.7.
- Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 03.24.9.
- Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 03.25.4.
- Ольга Сергеева (Республика Татарстан) — 03.25.7.
- Вероника Бакиева (ХМАО-Югра) — 03.25.8.
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 03.26.2.
- Виктория Лукашова (Московская область) — 03.26.3.
- Наталья Матвеева (Москва) — 03.26.7.
- Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 03.26.7.
- Лариса Рясина (Республика Татарстан) — 03.27.5.
- Алеся Рушенцева (Республика Татарстан) — 03.27.5.
- Анастасия Власова (Республика Коми — Сахалинская область) — 03.27.6.
- Елизавета Еремеева (Камчатский край) — 03.27.6.
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
27 декабря 2022, вторник. 11:00 МСК
Окончено
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