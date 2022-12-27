Грухвина выиграла квалификацию спринта на пятом этапе Кубка России в Красногорске

Представительница Тюменской области лыжница Анна Грухвина одержала победу в квалификации спринта на 1,4 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).

Грухвина показала результат 03.16,18. Второе место заняла белорусская спортсменка Анастасия Кириллова (3.16,35). Третьей стала представительница Пермского края Мария Истомина (3.18,35).

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