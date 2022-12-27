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«Приятно, но всё абсолютно заслуженно». Елена Вяльбе высказалась о признании тренером года

«Приятно, но всё абсолютно заслуженно». Елена Вяльбе высказалась о признании тренером года
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала завоевание премии «Серебряная лань» — 2022 в номинации «Тренер года». Премия «Серебряная лань» традиционно вручается Федерацией спортивных журналистов России по итогам года.

«Безусловно, каждый человек рад любой премии. Мне приятно, но всё абсолютно заслуженно», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

В число лауреатов в номинации «Спортсмен года» вошли Дмитрий Бивол (бокс), Климент Колесников (плавание), Влад Лекомцев (паралимпийский спорт – лыжи, биатлон), Даниил Медведев (теннис), Андрей Рублёв (теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Ян Непомнящий (шахматы) и Сергей Рябов (самбо), Александр Большунов (лыжи), Анна Щербакова (фигурное катание).

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