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Александр Большунов стал первым в квалификации спринта на пятом этапе Кубка России

Александр Большунов стал первым в квалификации спринта на пятом этапе Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов стал первым в квалификации спринта на 1,4 км на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.

Александр Большунов прошёл дистанцию за 2 минуты и 47,94 секунды. Вторым стал Александр Терентьев. Андрей Мельниченко занял третье место, уступив Терентьеву лишь 0,63 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1,4 км. Квалификация.

  1. Александр Большунов — 2.47,94.
  2. Александр Терентьев +3,05.
  3. Андрей Мельниченко +3,68.
  4. Сергей Устюгов +5,38.
  5. Глеб Ретивых +5,73.
  6. Савелий Коростелёв +6,44.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
27 декабря 2022, вторник. 11:45 МСК
Окончено
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