Александр Большунов стал первым в квалификации спринта на пятом этапе Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов стал первым в квалификации спринта на 1,4 км на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.
Александр Большунов прошёл дистанцию за 2 минуты и 47,94 секунды. Вторым стал Александр Терентьев. Андрей Мельниченко занял третье место, уступив Терентьеву лишь 0,63 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1,4 км. Квалификация.
- Александр Большунов — 2.47,94.
- Александр Терентьев +3,05.
- Андрей Мельниченко +3,68.
- Сергей Устюгов +5,38.
- Глеб Ретивых +5,73.
- Савелий Коростелёв +6,44.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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