Александр Большунов стал первым в квалификации спринта на пятом этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов стал первым в квалификации спринта на 1,4 км на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.

Александр Большунов прошёл дистанцию за 2 минуты и 47,94 секунды. Вторым стал Александр Терентьев. Андрей Мельниченко занял третье место, уступив Терентьеву лишь 0,63 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1,4 км. Квалификация.

Александр Большунов — 2.47,94. Александр Терентьев +3,05. Андрей Мельниченко +3,68. Сергей Устюгов +5,38. Глеб Ретивых +5,73. Савелий Коростелёв +6,44.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).