Тренер Устюгова прокомментировал столкновение и падение Сергея с Большуновым

Российский тренер по лыжным гонкам Иван Брагин прокомментировал столкновение своего подопечного Сергея Устюгова с Александром Большуновым в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.



«Я смотрел гонку по телевизору. По трансляции однозначно обвинить лыжников не могу: не очень понятно, из-за чего всё началось. Судьи должны разобраться. Получается, что оба проиграли. Никто не хочет уступать, а в итоге страдают все. Мы не увидели той борьбы, которую Сергей и Александр могли бы показать. Два непримиримых характера не могут друг другу уступить. Сейчас послушал обоих: каждый считает, что он прав.

В итоге и получается, что третья гонка — и всё по одному и тому же сценарию», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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