Непряева: рассчитывала, что мы со Степановой поборемся. Но она что-то там нашла на трассе
Поделиться
Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева прокомментировала свою победу в спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
«С каждым забегом становилось полегче. После пролога даже немного подзадумалась: «Что такое? Что происходит?» Потому что совершенно другое самочувствие было. Но рада, что смогла проработаться и побороть это состояние.
Только упавшая в полуфинале Степанова могла побороться? Да. Я рассчитывала, что мы с Вероникой поборемся в финале. Но так получилось, что Вероника что-то там нашла на трассе. Надеюсь, мы с ней ещё поборемся на следующих спринтах.
Побегу ли завтра? Да, завтра планирую бежать», — сказала Непряева после гонки в эфире телеканала «Спортивный».
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
16:24
-
16:07
-
16:05
-
16:00
-
15:52
-
15:42
-
15:41
-
15:39
-
15:36
-
15:26
-
15:17
-
15:16
-
15:11
-
15:04
-
15:00
-
13:00
-
12:44
-
11:57
-
11:30
-
10:00
-
09:18
-
01:53
- 26 декабря 2022
-
20:46
-
20:32
-
16:42
-
15:46
-
15:40
-
15:39
-
14:59
-
01:29
-
00:11
- 25 декабря 2022
-
23:51
-
23:42
-
23:31
-
23:21
Партнерский контент