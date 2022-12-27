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Александр Терентьев: конечно, я не ждал, что выиграю оба спринта здесь

Александр Терентьев: конечно, я не ждал, что выиграю оба спринта здесь
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Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в спринте на 1,4 км на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.

«Конечно, я не ждал, что выиграю оба спринта здесь. Предполагал, что будет хороший результат. Самочувствие пришло. Когда приехал в Красногорск, мне стало немного легче. Сегодня были тяжёлые погодные условия, выпало много снега, и было сложно обгонять. Из-за этого я решил, что нужно выходить вперёд на подъёме, как и в классике, и не пропускать никого до финиша.

Большунов и Устюгов облегчили задачу? Конечно. Их в финале не было. Если бы они выступили, то было бы намного тяжелее. Но в финале всё равно были сильные лыжники, с которыми нужно было бороться. От Фёдора этого ожидал. Мы с ним давно бегаем, и я знаю его мощный финиш. Поэтому я ожидал, что мы будем бороться до последних метров финиша.

Побегу ли завтра? Пока не могу сказать. Зависит от самочувствия», — сказал Терентьев в эфире телеканала «Спортивный».

Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1,4 км. Финал

  1. Александр Терентьев (Архангельская область — Ненецкий АО) — 2.57,79.
  2. Фёдор Назаров (Москва) +0,05.
  3. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +2,30.
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