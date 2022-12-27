Шиффрин выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Земмеринге

Двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в соревнованиях в гигантском слаломе у женщин на этапе Кубка мира в Земмеринге (Австрия).

По итогам двух попыток Шиффрин на 0,13 секунды опередила словацкую горнолыжницу Петру Влгову. Третьей стала итальянка Марта Бассино.

Эта победа стала для 27-летней американской спортсменки уже 78-й в карьере на этапах Кубка мира.

Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Земмеринг (Австрия)

Микаэла Шиффрин (США) — 2.07,18 Петра Влгова (Словакия) — отставание 0,13 секунды Марта Бассино (Италия) + 0,31 Тесса Уорли (Франция) + 0,48 Федерика Бриньоне (Италия) + 1,25 Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) + 1,38 Лара Гут-Бехрами (Швейцария) + 1,43 Сара Хектор (Швеция) + 1,52 Элис Робинсон (Новая Зеландия) + 1,73 Пола Мольцан (США) + 1,81

Общий зачёт Кубка мира по горным лыжам. Женщины

Микаэла Шиффрин (США) – 675 София Годжа (Италия) – 470 Петра Влгова (Словакия) – 420 Венди Хольденер (Швейцария) – 384 Коринн Зутер (Швейцария) – 334