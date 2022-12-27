Шиффрин выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Земмеринге
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Двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в соревнованиях в гигантском слаломе у женщин на этапе Кубка мира в Земмеринге (Австрия).
По итогам двух попыток Шиффрин на 0,13 секунды опередила словацкую горнолыжницу Петру Влгову. Третьей стала итальянка Марта Бассино.
Эта победа стала для 27-летней американской спортсменки уже 78-й в карьере на этапах Кубка мира.
Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Земмеринг (Австрия)
- Микаэла Шиффрин (США) — 2.07,18
- Петра Влгова (Словакия) — отставание 0,13 секунды
- Марта Бассино (Италия) + 0,31
- Тесса Уорли (Франция) + 0,48
- Федерика Бриньоне (Италия) + 1,25
- Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) + 1,38
- Лара Гут-Бехрами (Швейцария) + 1,43
- Сара Хектор (Швеция) + 1,52
- Элис Робинсон (Новая Зеландия) + 1,73
- Пола Мольцан (США) + 1,81
Общий зачёт Кубка мира по горным лыжам. Женщины
- Микаэла Шиффрин (США) – 675
- София Годжа (Италия) – 470
- Петра Влгова (Словакия) – 420
- Венди Хольденер (Швейцария) – 384
- Коринн Зутер (Швейцария) – 334
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