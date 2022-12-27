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Шиффрин выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Земмеринге

Шиффрин выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Земмеринге
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Двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в соревнованиях в гигантском слаломе у женщин на этапе Кубка мира в Земмеринге (Австрия).

По итогам двух попыток Шиффрин на 0,13 секунды опередила словацкую горнолыжницу Петру Влгову. Третьей стала итальянка Марта Бассино.

Эта победа стала для 27-летней американской спортсменки уже 78-й в карьере на этапах Кубка мира.

Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Земмеринг (Австрия)

  1. Микаэла Шиффрин (США) — 2.07,18
  2. Петра Влгова (Словакия) — отставание 0,13 секунды
  3. Марта Бассино (Италия) + 0,31
  4. Тесса Уорли (Франция) + 0,48
  5. Федерика Бриньоне (Италия) + 1,25
  6. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) + 1,38
  7. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) + 1,43
  8. Сара Хектор (Швеция) + 1,52
  9. Элис Робинсон (Новая Зеландия) + 1,73
  10. Пола Мольцан (США) + 1,81

Общий зачёт Кубка мира по горным лыжам. Женщины

  1. Микаэла Шиффрин (США) – 675
  2. София Годжа (Италия) – 470
  3. Петра Влгова (Словакия) – 420
  4. Венди Хольденер (Швейцария) – 384
  5. Коринн Зутер (Швейцария) – 334
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