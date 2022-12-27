Губерниев предположил, как Большунов и Устюгов могут выяснить отношения между собой

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев предложил свои варианты, как олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов и Сергей Устюгов могут урегулировать отношения между собой.
«Парням нужна срочная капитализация. Им вдвоём мощнейшим образом нужно выяснять отношения вообще везде: может быть, это будет драка на кулаках. Но теперь не до первой, а до десятой крови. Может быть, история в «Ледниковом периоде», когда они или в одиночном катании, или с разными партнёршами будут сражаться друг против друга. Затем на показательных объединятся в одну пару, помирятся и будут вместе показывать парное катание.
Ещё один вариант — синхронное плавание: там тоже могут выступать, солисты — один против другого. Мужчины же занимаются синхронным плаванием: Большунов против Устюгова — это прекрасно.
Можно выступить с концертами. Блестяще, когда поедут Большунов и Устюгов: и комический куплет, и драматические произведения. Конферансье у них уже есть — это Елена Валерьевна Вяльбе. Будет объявлять всё это. Причём могут собирать быть не только сельские дворцы культуры, но и большие дворцы спорта. Нужно капитализировать, ребята на слуху!
Единственное, где они не должны выяснять отношения — в биатлоне. Там есть оружие. Не дай бог начнут друг в друга палить!» – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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