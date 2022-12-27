Стало известно решение судей по столкновению Устюгова и Большунова

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов объявил решение судей по столкновению между олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Сергеем Устюговым и Александром Большуновым в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023.

«По падению Большунова и Устюгова уже совещалось жюри — все материалы были изучены. Это обычный инцидент, повлёкший падение обоих спортсменов», — сказал Беломестнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сергей Устюгов после столкновения пошёл дальше, но без шансов на выход в финал. Александр Большунов позже также пришёл к финишу.

Отметим, что у Александра Большунова есть жёлтая карточка, которую он получил после того, как дважды подрезал Устюгова во время классического спринта в рамках пятого этапа Кубка России в Красногорске.