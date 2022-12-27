«Как дети малые». Анфиса Резцова — о конфликте Большунова и Устюгова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова раскритиковала лыжников сборной России Александра Большунова и Сергея Устюгова за публичные перепалки, последней из которых стало столкновение в коньковом спринте на пятом этапе Кубка России. Оно повлекло за собой падение обоих спортсменов.

«Они оба в этой ситуации неправы. Однозначно. Так себя вести нельзя ни при каких обстоятельствах, особенно на при болельщиках. Это неспортивное поведение и со стороны Большунова, и со стороны Устюгова. Как дети малые ссорятся между собой. Виноваты и тот, и другой. Надеюсь, что конфликт скоро прекратится», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.