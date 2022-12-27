«Как дети малые». Анфиса Резцова — о конфликте Большунова и Устюгова
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова раскритиковала лыжников сборной России Александра Большунова и Сергея Устюгова за публичные перепалки, последней из которых стало столкновение в коньковом спринте на пятом этапе Кубка России. Оно повлекло за собой падение обоих спортсменов.
«Они оба в этой ситуации неправы. Однозначно. Так себя вести нельзя ни при каких обстоятельствах, особенно на при болельщиках. Это неспортивное поведение и со стороны Большунова, и со стороны Устюгова. Как дети малые ссорятся между собой. Виноваты и тот, и другой. Надеюсь, что конфликт скоро прекратится», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
19:32
-
18:59
-
18:49
-
18:37
-
18:15
-
17:35
-
16:52
-
16:42
-
16:24
-
16:07
-
16:05
-
16:00
-
15:52
-
15:42
-
15:41
-
15:39
-
15:36
-
15:26
-
15:17
-
15:16
-
15:11
-
15:04
-
15:00
-
13:00
-
12:44
-
11:57
-
11:30
-
10:00
-
09:18
-
01:53
- 26 декабря 2022
-
20:46
-
20:32
-
16:42
-
15:46
-
15:40
Партнерский контент